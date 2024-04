Leipzig-Grünau hat ein Denkmal weniger: Polizei muss "Mutter mit Kind" schützen

Leipzig - Seit Jahren schon steht das Kunstwerk "Mutter mit Kind" in der Alten Salzstraße im Leipziger Stadtteil Grünau - bis jetzt.

Das Denkmal "Mutter mit Kind", welches an die Bombenopfer des Zweiten Weltkriegs erinnern soll, wird bis auf Weiteres sicher eingelagert. © Stadt Leipzig/Kulturamt

Wie das Leipziger Kulturamt am Dienstag mitteilte, machten sich unbekannte Täter in der Nacht auf Montag an dem 1965 geschaffenen Kunstwerk zu schaffen und stießen dieses um.

Nach ersten Ermittlungen sei man zu dem Schluss gekommen, dass hier wohl Diebe am Werk waren - die allerdings vor Ort feststellen mussten, dass sich die tonnenschwere Plastik nicht gerade einfach abtransportieren lässt. Und so mussten sie ihre "Beute" zurücklassen.

Inzwischen wurde die "Frau mit Kind" von der Polizei aufgesammelt und an einen sicheren Ort gebracht. "Ob und wann die Plastik wieder aufgestellt werden kann, wird geprüft", so das Kulturamt. Erst müssen noch der entstandene Schaden und die Statik geprüft werden.