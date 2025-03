Paketauto fährt fast LVB-Mitarbeiter an, dann eskaliert die Situation

An dieser Baustelle in der Riebeckstraße stand der Mann sehr wahrscheinlich, als er fast von dem Paketauto erfasst wurde. © Anke Brod

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagmorgen gegen 9.20 Uhr in der Riebeckstraße im Stadtteil Reudnitz-Thonberg, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.

Demnach habe sich ein 60 Jahre alter Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) nahe einer Baustelle aufgehalten, als ein Paketauto aus der Kröbelstraße kommend auf ihn zufuhr.

"Der Mitarbeiter musste zurückweichen, um nicht mit dem Fahrzeug zusammenzustoßen", hieß es weiter.

Das Fahrzeug hielt in der Nähe und so nutzte der 60-Jährige die Gelegenheit, den Mann am Steuer zur Rede zu stellen. Der aber schlug ihm unvermittelt ins Gesicht.