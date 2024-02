Leipziger "Schock"-Cops setzen Betrüger-Syndikat schachmatt

Leipzig - Es ist eine kriminelle Pandemie: Jeden Tag versenden Betrüger über Messenger-Dienste in Europa Millionen Phishing-Nachrichten und bringen mit fiesen Tricks arglose Menschen um ihr Geld. Jetzt ist der im Juni 2023 von der Leipziger Kripo als Pilotprojekt gegründeten Spezialeinheit "Schock" ein spektakulärer Zugriff gelungen.

Die Anzahl der Fälle von Internet-Betrug hat erheblich zugenommen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Mitte Januar war ein Rentner (73) in Leipzig auf einen WhatsApp-Fake hereingefallen und hatte auf vermeintliches Bitten seiner Tochter Tausende Euro an bis dato unbekannte Gangster überwiesen. Der Mann ging schnell zur Polizei und die "Schock"-Fahnder erhielten so die Möglichkeit, verdeckt gegen die Betrüger zu ermitteln.



Dabei stießen sie auf ein viel größeres Rad, das die teilweise von Holland aus agierenden Kriminellen drehten - Bankbetrug mit Phishing-Links.

Dabei sollen sie bundesweit zig Tausende Bankkunden via SMS kontaktiert und aufgefordert haben, über einen Link eine "Sicherheits-App" für das Online-Banking zu aktivieren.

Mit gefälschten Bank-Webseiten und getürkten Anrufen vermeintlicher Bankmitarbeiter sollen den Kunden dann die Konten geleert worden sein.

Allein am 6. Februar hätten die Täter innerhalb von drei Stunden 2300 SMS mit Phishing-Links versendet, berichtete eine Polizeisprecherin. Bisher verifizierter Schaden: 33.000 Euro.