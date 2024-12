31.12.2024 10:50 Lkw brennt aus: Treibt ein Feuerteufel in Leipzig-Lindenthal sein Unwesen?

Nicht zum ersten Mal hat in der Nacht ein Lastwagen in der Langen Straße in Leipzig Feuer gefangen.

Von Anna Gumbert

Leipzig - In der Nacht zum Dienstag ist erneut ein Lkw in Leipzig-Lindenthal abgefackelt. Die Einsatzkräfte mussten in diesem Jahr nicht das erste Mal in die Lange Straße ausrücken. © 7aktuell.de/Eric Pannier Ersten Angaben der Feuerwehr Wiederitzsch nach wurden die Einsatzkräfte gegen 2 Uhr in die Lange Straße alarmiert. Dort stand ein Lkw in Vollbrand. Das Fahrzeug konnte letztendlich gelöscht, aber nicht mehr gerettet werden: Der Laster brannte komplett aus, Sachschaden bislang noch unbekannt. An selber Stelle brannten schon mehrere Lkw aus - im September etwa waren ganze drei Fahrzeuge betroffen, zurückblieb ein Sachschaden von knapp einer halben Million Euro. Der Lastwagen brannte komplett aus. © 7aktuell.de/Eric Pannier Auch in dem aktuellen Fall hat die Leipziger Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier