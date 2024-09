Schon wieder in Lindenthal! Laster brennen völlig aus - Feuerteufel unterwegs?

Leipzig - Es ist schon wieder passiert: Im Leipziger Nordwesten standen in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrzeuge lichterloh in Flammen.

Am Einsatzort in der Straße Lange Trift angekommen, habe man festgestellt, dass nicht nur zwei Lastwagen samt ihren Aufliegern brannten. Die Flammen drohten offenbar auf ein weiteres Fahrzeug überzugreifen.

Um 4.25 Uhr wurden die Kameraden in den Stadtteil Lindenthal alarmiert, wie die Feuerwehr Wiederitzsch auf ihrem Facebook-Kanal mitteilte.

Keine zwei Kilometer entfernt hatte es bereits am vergangenen Wochenende gebrannt, zwei Autos waren völlig zerstört worden, ein drittes trug Schäden davon. Brandstiftung konnte in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden - es wurde in alle Richtungen ermittelt.