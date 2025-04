Männer überfallen Leipziger Tankstelle und bedrohen Verkäuferin mit Machete

Leipzig - Eine 27-jährige Tankstellen-Mitarbeiterin wurde in der Nacht zu Montag in Leipzig-Miltitz von zwei Männern mit einer Machete bedroht und beraubt.

Mitten in der Nacht raubten die Männer die Tankstelle aus. (Symbolbild) © dpa/Jens Büttner

Die Frau befand sich gegen 2.15 Uhr gerade in ihrer Nachtschicht, als die Männer in den Verkaufsraum der Tankstelle in der Straße am See kamen.

Plötzlich hielten sie die Machete hoch und forderten die Verkäuferin auf, ihnen Zigaretten und Bargeld auszuhändigen.

Die 27-Jährige übergab ihnen Ware im Wert von 1000 Euro, woraufhin die Räuber flüchteten.

"Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen", informiert Polizeisprecherin Melanie Roeber.