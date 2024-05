15.05.2024 19:58 1.685 Mann geht auf Passagiere los: Zwei Verletzte bei Schlägerei in Leipziger Straßenbahn

In einer Straßenbahn in Leipzig hat ein Mann am Mittwoch mehrere Passagiere angegriffen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Schlägerei in einer Straßenbahn in Leipzig! Bei der Attacke wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Bei einer der Personen handelte es sich laut Polizei um einen älteren Herren über 70. © News5 In einer Tram der Linie 1 soll am Mittwochnachmittag ein Mann plötzlich auf mehrere Passagiere losgegangen sein. Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, wurden mindestens zwei Menschen dabei verletzt. "Bei einer der Personen handelte es sich um einen älteren Herren über 70", so der Sprecher. Der Vorfall hatte sich an der Diezmannstraße in Kleinzschocher ereignet. Der Täter konnte nach der Attacke zunächst fliehen. Im Rahmen der Bereichsfahndung wurde er jedoch durch die Polizei gefasst. Warum der Mann auf die Passagiere losging, war zunächst noch unklar. Die Polizei hat den Fall aufgenommen. Die Ermittlungen laufen.

