Mann randaliert mit Axt: SEK-Zugriff in polizeibekanntem Leipziger Wohnhaus!

Leipzig - SEK-Einsatz am Freitag in der "Parkstadt Leipzig " - das betroffene Wohnhaus ist der Polizei nicht unbekannt.

Polizeiabsperrband ist während des Einsatzes am Freitag um das betroffene Gebäude gezogen worden. © Anke Brod

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten um kurz vor 16 Uhr in die Margaretha-Rothe-Straße gerufen, weil dort ein 36-jähriger Mann randalierte.

Augenzeugen berichteten gegenüber TAG24, dass der Mann unter anderem mit einer Axt bewaffnet gewesen sein und versucht haben soll, in mehrere Wohnungen einzudringen. Polizeisprecher Peters erklärte bereits am Freitag, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Der 36-Jährige zerstörte Inventar und bedrohte Anwohner, bevor er sich schließlich in seine eigene Wohnung zurückzog.

Um 18.50 Uhr sei dann der SEK-Zugriff auf die Wohnräume erfolgt und die Person überwältigt worden.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Auch der 36-Jährige trug keine Verletzungen davon.

Der Mann wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus gebracht.