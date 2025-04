Mann tritt in Leipziger Straßenbahn Fahrgäste: Polizei sucht Opfer

Fahrgäste in einer Leipziger Straßenbahn wurden angegriffen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise. (Archivbild) © Elisa Schu/dpa

Wie die zuständige Behörde am Sonntag mitteilte, kam es am 19. Januar, zwischen 13.10 Uhr und 13.13 Uhr, in der Tramlinie 16 an der Zwickauer Straße in Richtung Lößnig zu den Taten.

So sei zunächst eine 32-Jährige von einem ihr unbekannten Mann bepöbelt worden. "Die Frau reagierte nicht darauf und ging weg. Daraufhin trat er ihr unvermittelt in das Gesäß", hieß es.

Nur wenige Minuten davor sei es bereits zu einem ähnlichen Angriff in der Straßenbahn gekommen, wie Aufzeichnungen einer Videokamera zeigten. Das noch unbekannte Opfer sei dabei plötzlich in den Rücken getreten worden.

Der Tatverdächtige - ein 44 Jahre alter Deutscher - habe mittlerweile ermittelt werden können.

Die Ermittlungen wegen Körperverletzung dauerten in beiden Fällen an.