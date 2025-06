Versuchter Mord? Camper brennt in Leipzig, doch eine Person befindet sich noch darin

Leipzig - Unglaubliche Tat im Leipziger Westen: Nachdem am frühen Samstagmorgen mehrere Autos gebrannt haben, ermitteln die Behörden jetzt in einem Fall wegen versuchten Mordes !

Alles in Kürze

Nach dem Brand auf einem Parkplatz in der Antonienstraße sind deutliche Spuren sichtbar, der Camper wurde allerdings schon abgeschleppt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Im Stadtteil Schleußig haben zwischen 2 und 4.30 Uhr bislang unbekannte Tatverdächtige gleich mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt, die auf Parkplätzen oder am Straßenrand geparkt waren - alle im Umkreis von wenigen Hundert Metern um die Antonienstraße.

Doch es handelte sich nicht nur um einfache Autos, sondern auch um Wohnmobile bzw. Wohnanhänger. Einer Person wäre diese sinnlose Tat beinahe zum Verhängnis geworden.

"In einem befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ein 36-jähriger Mann, der durch das Feuer verletzt wurde", so Polizeisprecher Chris Graupner am frühen Samstagabend.

Und so ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Fall nun wegen versuchten Mordes, in den anderen Fällen wegen Brandstiftung.

Die Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren konnten die Brände löschen, die Ermittlungen an den Tatorten dauern allerdings noch an. Zur Höhe der entstandenen Schäden lagen zunächst noch keine Informationen vor.