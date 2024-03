11.03.2024 11:21 893 Mann verschanzt sich in Wohnung: Großer Polizeieinsatz im Leipziger Westen

Von Carolina Neubert

Leipzig - Großer Polizeieinsatz am Montagvormittag in Leipzig-Grünau: Ein Mann hat sich nach einer Körperverletzung in einer Wohnung verschanzt. Am Montagvormittag verschanzte sich ein Mann in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zingster Straße. © EHL Media Wie Polizeisprecher Chris Graupner auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten gegen 7.30 Uhr von der verletzten Lebensgefährtin des Tatverdächtigen alarmiert. Die Frau habe die betroffene Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zingster Straße verlassen und sei mittlerweile im Krankenhaus. Auch eine Verhandlungsgruppe und eine Spezialeinheit kamen zum Einsatz. Leipzig Crime Sozialarbeiter (39) in Freizeittreff von Teenagern angegriffen und mit Reizgas verletzt Polizeisprecherin Susanne Lübcke teilte am Mittag gegenüber TAG24 ergänzend mit, dass der Zugriff erfolgt und der Mann in ein Fachkrankenhaus gebracht worden sei. Auch eine Spezialeinheit kam zu Einsatz. © EHL Media Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche versuchte Suizide oder Selbstverletzungen. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge unter 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123 rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Originalmeldung von 11.21; aktualisiert um 11.53 Uhr



