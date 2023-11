Fake! Falsche Beamte lauern mit altem Polizei-Golf auf

Altenhain - Falsche Polizisten beschäftigen die echte Polizei in Sachsen seit Jahren. Zumeist versuchen sie am Telefon, Rentner um ihr Erspartes zu bringen. Doch jetzt gibt es einen Fall, der an die österreichische Krimikomödie "Höhenstraße" erinnert. Im Landkreis Leipzig haben sich Ganoven offenbar echte Polizeiuniformen übergestreift und eine Verkehrskontrolle inszeniert. Doch die ging anders aus als geplant.