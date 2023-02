14.02.2023 09:46 2.069 Mit Bekenner-Schreiben: Klima-Aktivisten lassen in Leipzig Luft aus 54 SUVs

Klimaaktivisten haben in der Nacht zu Montag in Leipzig an Dutzenden Stadtgeländewagen die Luft aus mindestens einem Reifen gelassen.

Leipzig - Klimaaktivisten haben in Leipzig an Dutzenden Stadtgeländewagen die Luft aus mindestens einem Reifen gelassen. Klimaaktivisten ließen in der Nacht zu Montag in Leipzig Luft aus dutzenden Autos und Stadtgeländewagen. (Symbolbild) © LausitzNews/Franz Schurig Wie die Polizei in der sächsischen Stadt am Montagabend mitteilte, waren mindestens 54 Fahrzeuge betroffen.

An den Autos wurden Bekennerschreiben mit klimapolitischem Hintergrund hinterlassen. Bei den Taten in der Nacht zum Montag entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen übernahm der Staatsschutz.

