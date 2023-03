Paketfahrer klaut Porsche die Sportwagen aus der Post!

Leipzig - In Leipzig hat ein UPS-Paketfahrer über Monate Postsendungen geöffnet und sich daraus bedient . Vor allem Pakete für das hiesige Porsche-Werk standen bei dem 32-Jährigen hoch im Kurs. So verschwanden reihenweise Sportwagen - im Miniaturformat.

Ein Lkw auf dem Weg zum Leipziger Porsche-Werk. Hier kamen über Monate Postsendungen weg oder nur unvollständig an. Unter anderem verschwanden Modellautos, wie im kleinen Bild zu sehen. © Montage: Jan Woitas/dpa + PR

Am 27. Januar schlugen die Beamten zu. Im UPS-Paketzentrum Glesien (Nordsachsen) erwischten sie den 32-jährigen Deutschen in flagranti. "Er war gerade dabei, sein Zustellfahrzeug zu beladen und hatte kurz zuvor ein Paket geöffnet", sagt Polizeisprecher Hirsch.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung und einer Mietlagerbox seien über 300 Gegenstände im Gesamtwert von 30.000 Euro sichergestellt worden.



"Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte ein Großteil der entwendeten Gegenstände zugeordnet und zurückgeführt werden", erklärte die Leipziger Porsche-Sprecherin Kristin Bergemann auf Anfrage. Auch UPS Deutschland bestätigte TAG24 den Vorfall.

Ein Unternehmenssprecher erklärte auf Anfrage: "Wir tolerieren keinen Diebstahl in unserem Netzwerk und haben eine polizeiliche Untersuchung angestoßen, weil einige Artikel in Paketen fehlten. Am 27. Januar wurde in unserer Niederlassung eine polizeiliche Maßnahme gegen einen Mitarbeiter eines Vertragsunternehmers durchgeführt."