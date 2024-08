PC mit Virus infiziert? Senior aus Grünau fällt auf fiese Betrugsmasche rein

Ein 74-jähriger Senior und seine Frau gingen Internet-Betrügern auf den Leim. (Symbolbild) © 123rf / Ximagination

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach hatte sich ein Senior (74) aus der Breisgaustraße in Grünau am Mittwoch gegen 13 Uhr durchs Internet geklickt, als auf einmal eine Warnung auf seinem Desktop aufploppte. Demnach habe sich sein Laptop mit einem Virus infiziert.



"Zudem erschien eine Telefonnummer, die er kontaktieren sollte, um das Problem zu beheben. Am Telefon forderte ihn ein unbekannter Mann auf, auf dem Mobiltelefon eine App zu installieren", teilte Pressesprecherin Sandra Freitag mit.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau (75) folgte der 74-Jährige den Anweisungen. Später verlangte der Anrufer, mehrere Überweisungen via Online-Banking zu tätigen.

Der genaue Vermögensschaden lässt sich noch nicht beziffern.