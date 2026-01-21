Polizisten von Blindgänger zündelnder Lok-Leipzig-Fans verletzt: Wer hat etwas gesehen?

Leipzig - Das hätte auch richtig böse enden können: Weil mutmaßliche Lok-Fans in der Nacht auf Dienstag im Leipziger Südosten mit Pyrotechnik hantierten, rückte die Polizei an. Doch dann geschah das Unglück. Die Behörde sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Dass die Lok-Fans im Stadion gern mal zündeln, ist nichts Neues. Jetzt aber brannten sie Pyrotechnik in der Nähe des Stadions ab, wodurch Polizisten verletzt wurden. (Archivfoto) © PICTURE POINT / S. Sonntag

Während der Maßnahmen sei plötzlich ein Blindgänger neben den Beamten explodiert, wodurch eine Polizistin (36) und ihr Kollege (35) Verletzungen erlitten haben, erklärte Sprecherin Susanne Lübcke am Dienstag.

Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 0.05 Uhr nach Probstheida alarmiert worden.

Im Bereich Prager Straße/Connewitzer Straße sollen vorher circa 20 schwarz gekleidete Personen pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt haben.

"Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten sechs Personen im Alter von 18 bis 28 gestellt werden, woraus sich der Verdacht ergibt, dass der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Leipziger Fußballvereins steht", so Lübcke weiter.