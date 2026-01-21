Polizisten von Blindgänger zündelnder Lok-Leipzig-Fans verletzt: Wer hat etwas gesehen?
Leipzig - Das hätte auch richtig böse enden können: Weil mutmaßliche Lok-Fans in der Nacht auf Dienstag im Leipziger Südosten mit Pyrotechnik hantierten, rückte die Polizei an. Doch dann geschah das Unglück. Die Behörde sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Während der Maßnahmen sei plötzlich ein Blindgänger neben den Beamten explodiert, wodurch eine Polizistin (36) und ihr Kollege (35) Verletzungen erlitten haben, erklärte Sprecherin Susanne Lübcke am Dienstag.
Zuvor waren die Einsatzkräfte gegen 0.05 Uhr nach Probstheida alarmiert worden.
Im Bereich Prager Straße/Connewitzer Straße sollen vorher circa 20 schwarz gekleidete Personen pyrotechnische Erzeugnisse abgebrannt haben.
"Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnten sechs Personen im Alter von 18 bis 28 gestellt werden, woraus sich der Verdacht ergibt, dass der Sachverhalt im Zusammenhang mit dem Geburtstag eines Leipziger Fußballvereins steht", so Lübcke weiter.
Verletzte Polizisten mussten Dienst abbrechen: Behörde sucht Zeugen
Lok Leipzig beging am 20. Januar seinen 60. Geburtstag - offenbar Anlass genug für so manchen Anhänger, pünktlich um Mitternacht ein kleines Feuerwerk nahe dem Bruno-Plache-Stadion zu zünden.
Die beiden verletzten Beamten konnten ihren Dienst in der betreffenden Nacht nicht fortsetzen und wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.
Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, sondern auch wegen fahrlässiger Körperverletzung. Es werden daher auch Zeugen gesucht.
Habt Ihr Hinweise zu den Geschehnissen oder zu möglichen tatverdächtigen Personen oder liegt Euch sogar Bild- bzw. Videomaterial dazu vor? Dann meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.
Erstmeldung vom 20. Januar 14.18 Uhr, aktualisiert am 21. Januar 14.55 Uhr
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag