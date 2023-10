Sie wollten ihre Schuhe: Radfahrerin (38) in Leipzig von drei Männern überfallen

Leipzig - Eine 38-Jährige ist am Mittwochabend im Leipziger Ortsteil Marienbrunn Opfer eines Überfalls geworden - und verletzte sich dabei.

Eine Radfahrerin (38) wurde am Mittwoch in Leipzig von drei unbekannten Männern überfallen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Radfahrerin gegen 21.30 Uhr auf der Arno-Nitzsche-Straße in Richtung Zwickauer Straße unterwegs, als sie an einer Ampelkreuzung von zwei Unbekannten angesprochen wurde: Die 38-Jährige habe ihre Schuhe übergeben sollen.

Als die Radlerin daraufhin versucht habe, weiterzufahren, sei das von einem dritten Mann verhindert worden.

"Aus Angst warf die Frau ihre Schuhe und Bargeld im mittleren zweistelligen Betrag in Richtung der drei Männer", hieß es weiter.

Dann habe sie erneut wegfahren wollen, sei aber gestürzt und habe sich leicht verletzt. "Schließlich gelang ihr die Flucht", so die Polizei.

Es sei ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstanden.

Die Kripo ermittelt in dem Fall wegen eines Raubdelikts und sucht Zeugen.