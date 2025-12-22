Räuber lauert TEDi-Mitarbeitern nach Feierabend mit Pistole auf
Leipzig - Es war ein Schreck, den zwei Mitarbeiter einer TEDi-Filiale im Leipziger Stadtteil Plagwitz so schnell sicher nicht vergessen werden. Nach einem Raubüberfall am Samstagabend sucht die Polizei nach Zeugen.
Wie Polizeisprecher Franz Anton mitteilte, verließen eine 21-jährige Mitarbeiterin sowie ein 36-jähriger Mitarbeiter den Discounter in der Klingenstraße nach Ladenschluss um kurz nach 20 Uhr, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden.
"Der Mann war mit einer Skimaske vermummt und drängte die Angestellten unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes wieder in das Geschäft zurück", so der Polizeisprecher.
Die Mitarbeiter gaben dem Räuber das geforderte Bargeld, woraufhin dieser die Flucht ergriff.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt.
Polizei bittet um Hinweise
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung und sucht nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.
Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:
- circa 1,85 bis 1,90 Meter groß
- kräftige Statur
- hellgrauer Hoodie mit Kapuze, dunkle Daunenweste und ebenfalls dunkle Jogginghose
Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.
Titelfoto: Wolf von Dewitz/dpa