Räuber lauert TEDi-Mitarbeitern nach Feierabend mit Pistole auf

Leipzig - Es war ein Schreck, den zwei Mitarbeiter einer TEDi-Filiale im Leipziger Stadtteil Plagwitz so schnell sicher nicht vergessen werden. Nach einem Raubüberfall am Samstagabend sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Räuber lauerte draußen nach Ladenschluss auf die ahnungslosen Mitarbeiter. (Symbolfoto) © Wolf von Dewitz/dpa

Wie Polizeisprecher Franz Anton mitteilte, verließen eine 21-jährige Mitarbeiterin sowie ein 36-jähriger Mitarbeiter den Discounter in der Klingenstraße nach Ladenschluss um kurz nach 20 Uhr, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden.

"Der Mann war mit einer Skimaske vermummt und drängte die Angestellten unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes wieder in das Geschäft zurück", so der Polizeisprecher.

Die Mitarbeiter gaben dem Räuber das geforderte Bargeld, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt.