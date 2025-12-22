Angeblich geklautes Fahrrad geraubt: Wer kennt Täter mit Tattoos auf Händen?
Leipzig - Mitten am Tag wurde ein junger Mann im Leipziger Osten seines Fahrrads beraubt. Besonders dreist: Der Täter behauptete, dass das Bike einem Freund gehöre.
Die Tat ereignete sich laut Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke am Kohlweg in Volkmarsdorf.
Demnach war der 22-Jährige mit seinem Zweirad unterwegs, als er zunächst am Stannebeinplatz von einem Unbekannten angesprochen wurde.
"Dieser sagte, dass das Fahrrad einem Bekannten gehöre und gestohlen sei", so Peters.
Beide liefen in Richtung der Fußgängerbrücke, als der Mann den Radfahrer plötzlich mit einem spitzen Gegenstand bedroht und gefordert habe, ihm das Gefährt zu übergeben.
Das lehnte der 22-Jährige jedoch ab, woraufhin er geschubst wurde und stürzte. Die Gelegenheit nutzte der Unbekannte, schnappte sich das Bike und flüchtete. Entstandener Schaden: 800 Euro. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.
Raub im Leipziger Osten: Wer hat etwas gesehen?
Die Polizei ermittelt wegen einer Raubstraftat und sucht Zeugen zu dem Vorfall. Der Räuber wird wie folgt beschrieben:
- circa 30 bis 35 Jahre alt
- ungefähr 1,65 Meter groß
- braune Haare
- braune Augen sowie Augenbrauen
- kräftige Statur
- Tattoos auf beiden Händen
- trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke und eine dunkle Hose
Habt Ihr etwas von den Geschehnissen an der Fußgängerbrücke mitbekommen oder Hinweise zu dem unbekannten Verdächtigen? Dann meldet Euch bitte bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.
Titelfoto: Anke Brod