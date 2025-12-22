Angeblich geklautes Fahrrad geraubt: Wer kennt Täter mit Tattoos auf Händen?

Leipzig - Mitten am Tag wurde ein junger Mann im Leipziger Osten seines Fahrrads beraubt. Besonders dreist: Der Täter behauptete, dass das Bike einem Freund gehöre.

An der Fußgängerbrücke am Kohlweg wurde dem 22-Jährigen das Fahrrad gestohlen. (Archivfoto) © Anke Brod

Die Tat ereignete sich laut Polizeisprecher Moritz Peters am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr im Bereich der Fußgängerbrücke am Kohlweg in Volkmarsdorf.

Demnach war der 22-Jährige mit seinem Zweirad unterwegs, als er zunächst am Stannebeinplatz von einem Unbekannten angesprochen wurde.

"Dieser sagte, dass das Fahrrad einem Bekannten gehöre und gestohlen sei", so Peters.

Beide liefen in Richtung der Fußgängerbrücke, als der Mann den Radfahrer plötzlich mit einem spitzen Gegenstand bedroht und gefordert habe, ihm das Gefährt zu übergeben.

Das lehnte der 22-Jährige jedoch ab, woraufhin er geschubst wurde und stürzte. Die Gelegenheit nutzte der Unbekannte, schnappte sich das Bike und flüchtete. Entstandener Schaden: 800 Euro. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.