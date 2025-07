Räuber prügelt in Grünau auf Jugendlichen ein, weil er seine Klamotten will

Leipzig - Wieder ist im Leipziger Westen ein Jugendlicher Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Grund: offenbar die Klamotten, die er am Leib trug. Die Polizei sucht Zeugen.

Alles in Kürze

Der Teenager übergab dem offenbar selbst jugendlichen Angreifer die Sachen im Wert von nur wenigen Euro. Dieser beleidigte ihn dennoch weiter, trat dann aber die Flucht Richtung Jupiter Straße an.

"In der Folge forderte der Angreifer von dem Jugendlichen die Herausgabe getragener Kleidungsstücke und schlug ihn weiter", hieß es.

Demnach hielt sich der 16-Jährige am Samstagabend gegen 22.45 Uhr mit einem Freund an der Haltestelle Kiewer Straße auf, als ein Unbekannter plötzlich auf ihn zugekommen sei und ihn geschlagen habe.

Der Vorfall im Brennpunkt-Stadtteil Grünau ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte.

Der gesuchte Täter wird so beschrieben:

circa 16 bis 17 Jahre alt



etwa 1,80 Meter groß



schlanke Gestalt



hellbraune mittellange Haare



trug kurze Stoffshorts und ein T-Shirt, beides hellblau mit weißen Streifen



Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend etwas gesehen oder Angaben zu dem möglichen Täter machen können. Wendet Euch mit Euren Hinweisen bitte an die Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. 0341/96646666.

Auch am Sonntag hatte ein Jugendlicher versucht, zwei Kinder im nicht weit entfernten Schönau auszurauben, scheiterte allerdings. In diesem Fall ermittelt ebenfalls die Polizei.