Wer hat einen 15-Jährigen in Leipzig-Paunsdorf bestohlen und verprügelt?

Der Aussichtspunkt Bogensee liegt im Naherholungsgebiet Grüner Bogen in Leipzig-Paunsdorf und bietet einen idyllischen Blick auf den Bogensee. © Anke Brod

Am 10. Mai war eine Gruppe Jugendlicher am Aussichtspunkt Bogensee in Leipzig-Paunsdorf unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 22.30 Uhr begegneten sie zufällig weiteren Personen und kamen mit ihnen ins Gespräch. Danach eskalierte die Situation.

Ein 15-Jähriger wurde von Unbekannten geschlagen und bestohlen.

Ein weiterer Unbekannter verfolgte einen 16-Jährigen bis in die Geißblattstraße. Dort wurden ihm unter Gewalt seine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände abgenommen.

Die Jugendlichen benötigten danach keine ärztliche Hilfe. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.