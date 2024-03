06.03.2024 14:13 Razzia bei Betrüger-Duo in Leipzig: Mit falschen Sneakern und Parfüm ins Visier der Polizei

In zwei Geschäften in Leipzig führten Beamte am Dienstag über mehrere Stunden Durchsuchungen durch und stießen dabei auf zahlreiche Fake-Artikel.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Razzia auf der Georg-Schumann-Straße in Leipzig. In zwei Geschäften führte die Polizei am Dienstag über mehrere Stunden Durchsuchungen durch und stießen dabei auf zahlreiche Fake-Artikel. Gleich zwei Geschäfte auf der Georg-Schumann-Straße wurden am Dienstag von der Polizei durchsucht. Der Grund: Die Betreiber sollen falsche Marken-Artikel verkauft haben. © Silvio Bürger Die beiden Betreiber im Alter von 50 und 35 Jahren verkauften unlizenzierte Ware, insbesondere Bekleidung, Schuhe, Taschen und Rucksäcke eines namhaften deutschen Sportartikelherstellers, wie die Leipziger Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Um welche Firma es sich handelte, ob Puma oder Adidas von dem Betrug betroffen waren, ließ die Behörde auf Anfrage offen. Damit jedoch nicht genug: Das Unternehmen soll im Vorfeld sogar noch Testkäufe in den Läden durchgeführt haben, um den Verdacht gegen die Falschhändler zu erhärten. Leipzig Crime Hafen-Mord in Leipzig: Anklage gegen 20-Jährigen! Am Dienstag schlugen nun Beamte der Leipziger Polizei zusammen mit Einsatzkräften der Taskforce Clan zu. Neben den Falsch-Artikeln fanden sie dabei laut Staatsanwaltschaft auch Unterlagen im Zusammenhang mit einem möglichen Verstoß gegen das Markengesetz. Auch an der Herstellung von Parfüm sollen sich die Betrüger versucht haben. Entsprechende Utensilien stellte die Polizei vor Ort fest. Unter anderem Schuhe, Taschen, Rucksäcke und Bekleidung fanden Einsatzkräfte bei der Razzia. © Silvio Bürger Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

