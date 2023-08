Sächsisches Rentner-Paar abgezogen: Dachdecker-Gang schlägt dreist zu

Drei Dachdecker verlangten nach getaner Arbeit deutlich mehr Geld als ausgemacht. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Ein 79-jähriger Mann und seine drei Jahre ältere Frau erhielten am Samstagvormittag überraschenden Besuch an ihrem Gartengrundstück in Markranstädt bei Leipzig.

Drei ihnen unbekannte Männer boten dem Ehepaar an, das Dach der Gartenlaube neu zu decken. Die Kosten sollten sich laut Polizei auf einen unteren dreistelligen Wert belaufen. Nach geschickter Überredungskunst legte das Trio los und stellte die Arbeiten auch fertig.

Im Anschluss dann aber der Wucher: Plötzlich verlangten die Gauner eine mittlere vierstellige Summe. Mehrere Tausend statt wenige Hundert Euro also!

Nachdem eine Überweisung des Betrags von den Tätern abgelehnt wurde, fuhren die Männer den 79-Jährigen zu einem Bankautomaten, wo das geforderte Geld übergeben wurde. Das war dem Trio aber nicht genug!

Das Ehepaar wollte die Extra-Summe daheim holen, wohin sie die Dachdecker auch fuhren. "Sie warteten dann aber nicht mehr, sondern verließen den Ort mit dem Transporter in nicht bekannte Richtung", sagte Polizeisprecherin Josephin Heilmann.