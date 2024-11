SEK-Zugriff in polizeibekanntem Leipziger Wohnhaus!

Leipzig - SEK-Einsatz am Freitag in der "Parkstadt Leipzig " - das betroffene Wohnhaus ist der Polizei nicht unbekannt.

Laut Peters wurde die betroffene Person in ein Fachkrankenhaus gebracht.

Dort sei ein Mensch mit einem gefährlichen Gegenstand gesehen worden. Schließlich habe sich die in einer psychischen Ausnahmesituation befundene Person in die eigene Wohnung zurückgezogen.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Nachfrage sagte, wurden die Beamten um kurz vor 16 Uhr in die Margaretha-Rothe-Straße gerufen.

Bilder vom Einsatzort zeigen eine zertrümmerte Fensterscheibe. In dem Gebäude an der Margaretha-Rothe-Straße war es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Polizeieinsätzen gekommen.