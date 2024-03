11.03.2024 14:24 Streit auf Spielplatz: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Körperverletzung

Am Sonntagnachmittag eskalierte eine Auseinandersetzung auf dem Spielplatz am Lindnerplatz in Taucha.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am Sonntagnachmittag eskalierte eine Auseinandersetzung auf dem Spielplatz am Lindnerplatz in Taucha. Wegen der Benutzung der Geräte sei es zum Streit zwischen der 37-Jährigen und der Gruppe junger Männer gekommen. (Symbolbild) © 123RF/kelifamily Gegen 16.30 Uhr sei es am gestrigen Sonntag zu Diskussionen zwischen einer 37-Jährigen und einer Gruppe von 18 bis 21 Jahre alten Männern gekommen. "Es kam zunächst zu einem verbalen Disput, bei dem es um die Benutzung der Spielgeräte ging, in dessen Folge die 37-Jährige die jungen Männer fremdenfeindlich beleidigt haben soll", so Polizeisprecherin Sandra Freitag. Zudem habe ein 21-jähriger Iraker die Frau im Laufe des Geschehens bedroht. Leipzig Crime Gepimpter E-Scooter in Leipzig: Polizei schnappt bis zu 70 km/h schnelles Gefährt Zugespitzt habe sich die Situation, als die Deutsche ihren Mann (41, ebenfalls deutsch) zu Hilfe rief. Mit einem Gegenstand habe er den Männern auf dem Spielplatz mit Gewalt gedroht und schließlich einen von ihnen damit gestoßen. Der junge Mann habe zwar Schmerzen gehabt, aber keine medizinische Hilfe benötigt, so Freitag. Die Polizei ermittele nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

