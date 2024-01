Stromausfall, Paketklau und 10.000 Euro Schaden nach Pyro-Attacken auf Leipzigs Briefkästen

Leipzig - Rund um den Jahreswechsel sind in Leipzig mehrere Briefkästen und andere Gegenstände durch Pyrotechnik beschädigt worden.

Im Leipzig-Paunsdorf fielen einige Briefkästen und auch ein Stromkasten Vandalen zum Opfer. (Symbolbild) © 123RF/loganban

Am Silvesterabend zerstörten Unbekannte zunächst die Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Paunsdorf mittels Sprengstoff, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Post oder Briefe hätten nicht herumgelegen.

Wenige Stunden später sei ganz in der Nähe ein Stromkasten mit Pyrotechnik beschädigt worden. Dadurch waren mehrere Mehrfamilienhäuser zeitweise ohne Strom. Außerdem sei ein weiterer Briefkasten in Engelsdorf gesprengt worden.



Am Montag öffneten unbekannte Täter laut Polizei ein Paketfach einer Packstation im Zentrum-Südost und legten Pyrotechnik hinein. Bei der Explosion wurde das Paketfach stark beschädigt, mindestens vier Pakete seien entwendet worden.

In Groitzsch südlich von Leipzig wurde demzufolge die Alarmanlage eines Ladens gesprengt. Dabei sei auch die Elektronik sowie das Mauerwerk des Gebäudes beschädigt worden. Am Dienstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Neustadt-Neuschönefeld. Ob sie auch Zigaretten mitnahmen, war zunächst noch unklar.