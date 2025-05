Späti im Leipziger Osten nach Streit durchsucht: Mann landet im Gefängnis

Leipzig - Ein Streit vor einem Späti im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost hat am Samstagabend zu einer Durchsuchung geführt - am Ende landete ein Mann (24) im Gefängnis.

In Leipzig wurde am Samstagabend ein Späti durchsucht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Beamten gegen 18.45 Uhr wegen einer Auseinandersetzung am Stannebeinplatz alarmiert.

Demnach war ein aggressiver 18-Jähriger vor Ort, der auch ein Messer bei sich hatte. "Aufgrund seines Verhaltens wurde er durch die Beamten in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam", hieß es weiter.

Doch damit war der Einsatz noch lange nicht beendet - denn der junge Syrer habe sich zuvor mit zwei anderen Männern (19 und 23) auf dem Bürgersteig vor einem Kiosk gestritten, woraufhin der 23-Jährige dem 18-Jährigen "mit einem Gegenstand" gedroht haben soll.

"Da sich Ermittlungsansätze ergaben, dass sich in einem Spätverkauf der Gegenstand befinden soll und es Hinweise auf einen Drogenhandel in diesem Geschäft gab, ordnete eine Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht die Durchsuchung des Spätverkaufs an", hieß es weiter.