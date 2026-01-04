 515

Transporter brennt in der Nacht in Leipzig völlig aus und beschädigt ein weiteres Auto

In der Kochstraße in der Leipziger Südvorstadt brannte in der Nacht zu Sonntag ein Transporter einer Immobilienfirma aus.

Von Tamina Porada

Leipzig - In der Nacht zu Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in den Süden von Leipzig gerufen. Ein Transporter stand in Flammen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Auto von Unbekannten angezündet wurde.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe am Sonntagmorgen bestätigte, wurde der Opel-Transporter vom Typ Vivaro gegen 1.35 Uhr in der Kochstraße auf noch nicht bekannte Art und Weise von Unbekannten angezündet.

Der Transporter gehört demnach einer bekannten Immobilienfirma.

Das Feuer ging vom Frontbereich des Fahrzeugs aus und griff auf einen in der Nähe abgestellten BMW X3 über. Das zweite Auto wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle. Noch in der Nacht wurde eine Fahndung in der Südvorstadt eingeleitet, jedoch ohne Ergebnis.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte am Sonntagmorgen noch nicht beziffert werden. Beide Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird auch geprüft, ob ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

