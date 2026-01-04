Transporter brennt in der Nacht in Leipzig völlig aus und beschädigt ein weiteres Auto

Leipzig - In der Nacht zu Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in den Süden von Leipzig gerufen. Ein Transporter stand in Flammen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Auto von Unbekannten angezündet wurde. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe am Sonntagmorgen bestätigte, wurde der Opel-Transporter vom Typ Vivaro gegen 1.35 Uhr in der Kochstraße auf noch nicht bekannte Art und Weise von Unbekannten angezündet.

Der Transporter gehört demnach einer bekannten Immobilienfirma.

Das Feuer ging vom Frontbereich des Fahrzeugs aus und griff auf einen in der Nähe abgestellten BMW X3 über. Das zweite Auto wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die Flammen unter Kontrolle. Noch in der Nacht wurde eine Fahndung in der Südvorstadt eingeleitet, jedoch ohne Ergebnis.