Über 3,6 Promille: Frau (32) fährt betrunken durch Leipzig

Leipzig - Sie gab an, nur auf den Muttertag angestoßen zu habe. Eine Autofahrerin (32) musste sich am Sonntagnachmittag im Leipziger Stadtteil Gohlis-Mitte einem Alkoholtest der Polizei mit überraschendem Ergebnis unterziehen.

Der Atemalkoholtest ergab 3,68 Promille. (Symbilbild) © DPA/Heiko Becker

Ein Autofahrer (31) wurde im Bereich der Messeallee auf die Fahrerin aufmerksam und rief die Polizei.

Er verfolgte die Frau mit dem auffälligen Fahrstil und gab den Beamten ihren aktuellen Standort durch, bis diese den VW schließlich in der Landsberger Straße anhalten konnten, berichtete die Polizeidirektion Leipzig.

Als die Frau ihre Tür öffnete, drang den Beamten ein starker Alkoholgeruch entgegen, weshalb sie die 32-Jährige baten, einen Atemalkoholtest durchzuführen - was sie verneinte.

Alternativ führten sie mit ihr den Rombergtest durch. Bei dem anerkannten Verfahren zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wird der Gleichgewichtssinn getestet.

Hierbei bestätigte sich der Verdacht der Polizei, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand.

"Daraufhin gab die 32-Jährige an, dass sie am Vormittag lediglich auf den Muttertag angestoßen habe und sie daher doch einen Atemalkoholtest durchführen wird", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke.

Von "lediglich angestoßen" konnte man bei einem festgestellten Wert von 3,68 Promille wohl nicht mehr sprechen.

Nachdem dieses Ergebnis feststand, wurde der Frau der Führerschein weggenommen und eine Blutentnahme veranlasst.