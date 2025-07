War sie zu schwer? Einbrecher wollen Rüttelplatte stehlen, aber lassen sie stehen

Leipzig - Die Polizei der Messestadt ermittelt in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Dabei waren die Täter in ein Betriebsgelände im Stadtteil Lindenthal eingebrochen. Einen Gegenstand ließen sie auf ihrer Flucht jedoch zurück.

In Leipzig haben Einbrecher versucht, eine Rüttelplatte zu stehlen. Weit kamen sie damit allerdings nicht. (Symbolfoto) © roman023/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Tat in der Nacht zu Dienstag zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr ereignet.

Die Einbrecher hatten sich demnach gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft und sich in der Folge über zwei Baucontainer sowie zwei Lagerhallen hergemacht.

Sie brachen den ersten Baucontainer auf und entwendeten daraus eine Geldkassette, in der sich eine niedrige dreistellige Menge an Bargeld befand. An dem zweiten Container sowie einer der anderen Lagerhallen scheiterten die Langfinger bereits an den Türen, konnten diese nicht öffnen.

In der zweiten Halle stießen sie dann auf eine Rüttelplatte, die sie ebenfalls mitgehen lassen wollten. Den Ermittlern zufolge wurde die Maschine sogar schon für den Abtransport vorbereitet, schließlich jedoch zurückgelassen. War die Platte den Dieben letztlich doch zu schwer?