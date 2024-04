Überfall am helllichten Tag in der Innenstadt! Teenager haben es auf Bargeld abgesehen

Leipzig - Zwei 15-Jährige wurden am gestrigen Dienstag mitten in der Leipziger Innenstadt überfallen.

Das Trio hatte es auf Bargeld und Zigaretten abgesehen. © Nico Zeißler

Nach Angaben von Polizeisprecherin Josephin Sader hielten sich die Teenager gegen 15.40 Uhr auf der Richard-Wagner-Straße auf, als sie von drei männlichen Unbekannten nach Zigaretten und Bargeld gefragt wurden.

Was als verbale Auseinandersetzung begann, verwandelte sich schnell in einen Handgreiflichkeit: Einer der 15-Jährige wurde festgehalten und so zur Herausgabe seines Geldes gezwungen.

Nachdem die Täter - allesamt schätzungsweise 15 bis 17 Jahre alt - eine niedrige zweistellige Summe erbeutet hatten, machten sie sich aus dem Staub. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Person 1:

schmale Statur

schwarze Haare

Bekleidung: Basecap, schwarze Jacke, weite blaue Jeanshose, weiße Turnschuhe

etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß

schmale Statur

schwarze Haare, Seitenscheitel