Versuchter Totschlag vor Hauptbahnhof: Mann schwer verletzt, Kontrahent festgenommen

Am Dienstagmittag gegen 12.55 Uhr sind auf dem Willy-Brandt-Platz zwei Männer in Streit geraten, wobei ein 37-Jähriger eine schwere Verletzung am Hals erlitt, teilte Polizeisprecherin Josephin Sader am Mittwoch mit.

Demnach wurde der Verletzte zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestehe glücklicherweise nicht.

Womit ihm die Verletzung zugefügt wurde, blieb zunächst klar.

Den Tatverdächtigen, ein 47 Jahre alter Inder, habe die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festnehmen können.

Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen, die wegen des Verdachts des versuchten Totschlags von der Kripo geführt werden.