Vierter Brand in drei Tagen: Treiben Feuerteufel ihr Unwesen in dieser Leipziger Straße?

Leipzig - Die Ringstraße in Leipzig -Grünau kommt seit drei Tagen nicht zur Ruhe: Viermal hat es mittlerweile gebrannt - so auch in der Nacht zu Mittwoch.

Die Kripo ermittle auch in diesem Fall, prüfe den Einsatz eines Brandursachenermittlers und mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten.

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke auf TAG24-Nachfrage sagte, zündeten Unbekannte dieses Mal gegen 1.10 Uhr eine Kellerbox an.

Bereits in der Nacht zu Montag gegen 3.50 Uhr und am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr musste die Feuerwehr in der Ringstraße ausrücken.

Im ersten Fall habe es gleich in Kellerabteilen von zwei Mehrfamilienhäusern gebrannt. "Ein 67-jähriger Anwohner musste mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden", so die Polizei.

Und auch am Dienstag wurden Gegenstände in einem Keller angezündet - das Ergebnis: die Evakuierung mehrerer Anwohner, Schäden an einer Wasserleitung und mehreren Kellerboxen. "Eine 44-jährige Bewohnerin wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt", hieß es zudem.