Wahlplakate zerstört und angezündet: Polizei stellt zwei Männer

In Leipzig werden momentan viele Wahlplakate beschädigt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizeisprecher Olaf Hoppe berichtete, häuften sich die Fälle in den vergangenen Tagen. Größtenteils seien Plakate der CDU, aber auch der Linken betroffen.

So war ein 56-Jähriger am Freitagnachmittag durch die Südvorstadt gezogen und hatte dort insgesamt drei Plakate abgerissen. Der Polizei gelang es, ihn zu stellen.

Zu drastischeren Mitteln hingegen hatte ein 55-Jähriger am frühen Samstagmorgen, gegen 2.55 Uhr, gegriffen: Am Allee-Center in Grünau soll er ein Poster in Brand gesetzt haben.