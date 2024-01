Wolldecke brennt auf BMW in Leipzig: Zeuge greift ein und verhindert Schlimmeres

Leipzig - Das Eingreifen eines Zeugen hat am Montagabend im Leipziger Stadtteil Möckern einen ausgewachsenen Autobrand verhindert.

Unbekannte setzten am Montagabend eine Wolldecke auf einem Auto in Brand. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/Hunter Bliss

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, setzten Unbekannte gegen 22.50 Uhr eine Wolldecke in Brand - das Stoffstück habe dabei auf der Motorhaube eines in der Friedrich-Bosse geparkten BMW gelegen.

Die starke Hitze habe für einen Riss in der Windschutzscheibe und kaputte Scheibenwischer gesorgt.

"Ein Zeuge entfernte die Decke vor dem Übergreifen des Feuers rechtzeitig vom Fahrzeug", heiß es weiter.

Dennoch sei ein Schaden von etwa 500 Euro entstanden.