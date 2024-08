18.08.2024 09:46 Dampflok-Spektakel lockt hunderte Eisenbahnfans zu sächsischem See

Von Lutz Brose Markkleeberg - Die Faszination Dampflok scheint ungebrochen: Trotz Temperaturen um 30 Grad und noch viel heißeren Kesseln strömten am Samstag Hunderte Eisenbahnfans in den Modellbahnpark Auenhain am Markkleeberger See. Am Haltepunkt "Silberschacht" war am Wochenende viel los. © Lutz Brose Park-Chef William Wagner, der die Anlage vor dem Rückbau rettete, sie mit Spielplätzen aufwertete und mit Sonnensegeln schattige Plätze schuf, musste mit der Aktion am Samstag mal wieder richtig Dampf ablassen: "Die Idee kam in einer fast schlaflosen Nacht." Selbst die hohen Preise für Steinkohlenkoks von rund 850 Euro pro Tonne konnten ihn nicht abhalten, das 1. Auenhainer Dampflokspektakel auf die Beine zu stellen. Seiner Einladung folgten Dampflok-Enthusiasten aus ganz Sachsen, einige brachten sogar ihre Mini-Loks mit nach Auenhain. Somit fahren an diesem Wochenende am Haltepunkt "Silberschacht" wohl mehr Züge ein und aus als im Leipziger Hauptbahnhof. Viele Dampflok-Enthusiasten brachten ihre liebsten Exemplare mit. © Lutz Brose Die Bahnen drehen noch bis Sonntag 18 Uhr auf fast 1000 Meter Gleis ihre Runden und bieten ausreichende Mitfahrgelegenheiten. Verspätungen wurden im Gegensatz zur großen Bahn bislang nicht registriert.

Titelfoto: Lutz Brose