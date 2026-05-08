Der Abstieg rückt näher: Leipzig unterliegt in Hannover trotz starker erster Hälfte

Hannover - Der SC DHfK Leipzig hat am Freitagabend mit 33:36 (15:15) gegen den TSV Hannover-Burgdorf verloren und tritt damit im Abstiegskampf weiter auf der Stelle. Über 9100 Zuschauer bekamen dabei in der ZAG Arena jedoch ein bis zum Schlusspfiff unterhaltsames Spiel geboten.

Leipzigs Tomas Piroch mit viel Feingefühl im Handgelenk. © IMAGO / Jan Guenther

Auf der Platte begannen für Leipzig Binder, Klima, Bombac, Semper, Peter, Rogan und zwischen den Pfosten, wie zuletzt auch, Mrkva. Preuss stand leider kurzfristig verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Der SC DHfK fand richtig gut ins Spiel und setzte sich in der 6. Minute sogleich das erste Mal mit drei Treffern ab (5:2). Die Recken verteidigten konsequent und kamen über ihr starkes Kreisläuferspiel und ihre Außen bald aber immer häufiger zum Torerfolg.

Nach der ersten Viertelstunde waren die Sachsen beim Stand von 9:7 das bessere Team, vor allem aufgrund eines variablen Angriffsspiels, dessen Dirigent Bombac seine Mitstreiter in Szene zu setzen wusste.

In der 20. Minute schloss der TSV zwar wieder auf (11:11), wirkte dabei insgesamt aber wenig kreativ. Doch die letzten sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff gelang den Leipzigern kein Tor, beim Stand von 15:15 ging es in die Kabine. Bester Schütze in den Reihen des SC DHfK war bis dahin Klima mit fünf Treffern.