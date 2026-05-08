Erfahrener Anwalt verteidigt Leipziger Amokfahrer: "Anzeichen, dass Schuldfähigkeit beeinträchtigt war"
Leipzig - Der renommierte Leipziger Rechtsanwalt Dr. Malte Heise wird die Pflichtverteidigung für den Amokfahrer Jeffrey K. (33) übernehmen.
Wie TAG24 von Heise erfuhr, hatte Jeffrey K. ihn persönlich als Pflichtverteidiger beantragt. Zwischen den beiden habe "wegen eines vorgelagerten Geschehens" im April bereits Kontakt bestanden.
Heises Einschätzung nach werde das Verfahren gegen den Amokfahrer wohl "wesentlich vom Ergebnis der Feststellungen des (...) psychiatrischen Sachverständigen abhängen".
Jeffrey K. werde demnach "aller Voraussicht nach" an der Erstellung des Gutachtens mitwirken. "Es gibt Anzeichen dafür, dass die Schuldfähigkeit des Beschuldigten beeinträchtigt war", so Heise.
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Jeffrey K. raste am Montagnachmittag mit seinem Auto durch die Leipziger Innenstadt und tötete zwei Menschen, sechs weitere wurden teilweise schwer verletzt. Dem 33-Jährigen wird Mord in zwei Fällen sowie versuchter Mordes in vier Fällen vorgeworfen.
Titelfoto: Montage Ralf Seegers ; privat