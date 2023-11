Der Winter steht vor der Tür: So hat sich die Leipziger Stadtreinigung vorbereitet

Die Leipziger Stadtreinigung arbeitet im Winter mit 100 großen und kleinen Räum- und Streufahrzeugen. © Daniel Karmann/dpa

Sobald es auf dem fast 600 Kilometer großen Straßennetz, für das der Eigenbetrieb zuständig ist, glatt und eisig wird, stehen die 400 Beschäftigten bereit.

Dabei müssen sie sich - manchmal mit, manchmal ohne Schneepflüge - um die Räumung von insgesamt 400 Fußgängerüberwegen, 260 Querungshilfen, 140 Brücken, 120 Parkplätzen, 140 Geh- und Radwegen, 30 Rampen sowie 30 Treppen und Unterführungen kümmern.

Am Dienstag gab die Stadtreinigung zudem Einblicke in ihre Lager, die in Vorbereitung auf den nahenden Winter gut gefüllt wurden: So liegen dort 2000 Tonnen Auftausalz, 700 Kubikmeter Blähschiefer und 165.000 Liter NaCl-Lösung bereit. Letztere wird unter anderem zum Anfeuchten des Streusalzes verwendet.

Um die Stadtreinigung bei dieser anstrengenden Arbeit zu unterstützen, müssen auch die Leipzigerinnen und Leipziger selbst mit anpacken - so gehört es zu den Pflichten von Anliegern und Hauseigentümern, ihre Geh- und Radwege, Haltestellenbereiche und Zugänge zu Hydranten sowie Abfallbehältern zu räumen und zu streuen.