Moderator wird wohl neuer Funkhaus-Chef beim MDR

Leipzig - Der Journalist Andreas Fritsch (54) soll laut Informationen des Medien-Blogs " Flurfunk " neuer Direktor des MDR-Landesfunkhauses in Sachsen werden.

Der gebürtige Radebeuler würde damit die Nachfolge von Sandro Viroli (67) antreten, der sich Ende September in den Ruhestand verabschiedet.

Intendant Ralf Ludwig (56) will ihn dem Vernehmen nach am Dienstag in der Sitzung des MDR-Rundfunkrates berufen, der noch zustimmen muss.