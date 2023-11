Die Tafel Leipzig sammelt Spenden für Weihnachten: Das wird benötigt

Leipzig - Gemeinsam mit der Tafel Leipzig sammelt MyPlace-SelfStorage wie auch schon in den vergangenen Jahren wieder Weihnachtsspenden.

Die Tafel würde sich besonders über Sachspenden in Form von haltbaren Lebensmitteln freuen. © MyPlace SelfStorage

"In Zeiten der Inflation werden Probleme wie zum Beispiel Altersarmut durch zu niedrige Altersbezüge, Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie zu niedrige BAföG-Sätze in vielen Familien zu einer noch größeren Belastung", so der Hintergrundgedanke der Aktion.

"Viele Eltern leiden vor allem darunter, ihren Kindern nicht alle Wünsche erfüllen zu können", erklärte Dr. Werner Wehmer, Vorstandsvorsitzender der Tafel Leipzig, in einer Pressemitteilung.

Um den Betroffenen trotzdem ein schönes Weihnachtsfest ermöglichen zu können, werden Sachspenden benötigt.

Hier die konkreten Dinge, die auf der Wunschliste stehen:

haltbare, originalverpackte Lebensmittel: z.B. Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Konserven jeder Art (Obst, Gemüse, Suppen, etc.), Speiseöl

haltbare, original verpacke Hygieneartikel

neue und neuwertige Kinderkleidung.

MyPlace hat ein eigenes "Spendenabteil" in seinen Räumlichkeiten eingerichtet, in denen die Objekte bis kurz vor Weihnachten eingelagert werden. Die Tafel wird die Spenden dann bei den regulären Lebensmittelausgaben an Bedürftige verteilen.