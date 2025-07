Probanden bleiben mehrere Tage in einer Kammer: Was es mit dieser Leipziger Studie auf sich hat

Leipzig - In speziellen Räumen forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Leipzig an Stoffwechselerkrankungen. Dazu wurden vor gut einem Jahr metabolische Kammer angeschafft.

Alles in Kürze

Was beeinflusst den Stoffwechsel? Dieser Frage gehen Forscher in Leipzig nach. © Jan Woitas/dpa

Die Experten wollen damit die Mechanismen besser verstehen, die krankes Fettgewebe in Zusammenhang mit Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck und einige Arten von Krebs bringen, sagte Leiter des Helmholtz-Instituts für Metabolismus-, Adipositas- und Gefäßforschung (HI-MAG), Matthias Blüher.

Jetzt läuft eine neue Studie an, in der die Probandinnen und Probanden fünfmal 24 Stunden in der Kammer verbringen. Die speziellen Räume sind auch für übergewichtige Menschen bis zu 250 Kilogramm sowie Kinder und Jugendliche und sogar Leistungssportler ausgelegt, erläuterte die Koordinatorin der HI-MAG Studienambulanz, Sarah Frenzel.

Die etwa zehn Quadratmeter großen Kammern sind wohnlich eingerichtet, inklusive sanitärer Anlagen, Notknopf, Gegensprechanlage für den Kontakt nach außen. Zudem kann der Proband jederzeit die Tür öffnen.

Die Testpersonen erhalten eine 18-tägige, individuell zugeschnittene Diät. Diese wird zudem an die Ergebnisse der einzelnen Aufenthalte in der Kammer angepasst. In dem Raum wird der Sauerstoffverbrauch und die Kohlenstoffdioxidproduktion gemessen und dadurch der Energieumsatz der Testperson errechnet.