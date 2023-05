Spaß für die ganze Familie: Die TOGGO Tour kommt nach Leipzig!

Leipzigerinnen und Leipziger können in diesem Jahr die TOGGO Tour in der eigenen Stadt erleben. © SUPER RTL

In insgesamt zehn deutschen Städten wird die Tour im Sommer Halt machen, und am 3. und 4. Juni ist die Messestadt an der Reihe.

Wie eine Super RTL-Sprecherin am Montag mitteilte, seien auf dem Augustusplatz ein Bühnenprogramm, Music-Acts sowie Spielstationen in den Themenwelten auf einer Fläche von circa 4000 qm geplant. Unter anderem kann man sich an Buzzer-Rennen, Geschicklichkeitsspielen, einem NFL Football-Parcours, der Drachenfels-Attraktion und einer Skateboard-Challenge versuchen.

Für die ganz kleinen Leipzigerinnen und Leipziger werden in der Toggolino Spaßwelt mehrere Aktionen stattfinden, in denen sie sich sicher austoben können. Hier sind bekannte Gesichter von Paw Patrol, Hello Kitty, SpongeBob und Peppa vertreten. Erstmals in diesem Jahr soll es auch einen begehbaren Foodie Truck vom Krümelmonster geben.

An den beiden Tagen werden die bekannten TOGGO-Gesichter Leandra Ibe, Simón Albers und Florian Ambrosius durch das Programm führen. Zudem sorgen der DSDS-Halbfinalist Daniele Puccia und der Musiker Hao für musikalische Unterhaltung, während der Influencer Jannik Freestyle mit Fußballtricks auf der Bühne glänzt.

Und mit ein bisschen Glück darf man sich bei der Hauptverlosung auf viele tolle Gewinne freuen.