Doppelt so schnell wie erlaubt: Seat-Fahrer rast mit 160 km/h durch A38-Baustelle

Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Die Polizei hat am Montag auf der A38 im Landkreis Leipzig einen Raser mit Tempo 160 in einer 80er-Zone erwischt.

Von Carolina Neubert

Markranstädt - Doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt: Die Polizei hat am Montag auf der A38 im Landkreis Leipzig einen Raser mit Tempo 160 in einer 80er-Zone erwischt. Auf der A38 im Landkreis Leipzig raste am Montag ein Seat-Fahrer mit 160 km/h durch einen Baustellen-Bereich. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden zwischen 14.30 und 19.30 Uhr Geschwindigkeiten im Bereich der Baustelle am Rastplatz Fuchsaue Süd in Richtung Dresden kontrolliert. Dabei sei ein Auto mit mehr als 160 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen worden - mit empfindlichen Konsequenzen. "Den Fahrer des Seats erwarten voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 300 Euro, ein Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkte", berichtete eine Sprecherin über den Spitzenwert des Tages. Leipzig Auto im Leipziger Norden brennt komplett aus: Polizei ermittelt Doch auch andere Fahrer seien zu schnell unterwegs gewesen - insgesamt habe die Polizei fast 300 Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. "Das bedeutet, dass es im Durchschnitt zu einem Verstoß pro Minute kam", hieß es zum Fazit der Kontrolle.

