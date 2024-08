Dumme Aktion! Fahrrad an Bahnschranke sorgt für Störungen und Verspätungen

Leipzig - Ein an unpassender Stelle geparktes Fahrrad sorgte in den vergangenen Tagen immer wieder für Zugverspätungen rund um Leipzig .

Das Fahrrad wurde an die Schranke angelehnt. © Bundespolizei Leipzig

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, schloss eine unbekannte Person in den vergangenen Tagen immer wieder ihr Fahrrad an der Wegbegrenzung des Bahnübergangs Albersdorfer Straße an.

Da das Rad dabei direkt an die Halbschrankenanlage angelehnt wurde, konnte diese allerdings weder vollständig geschlossen noch richtig geöffnet werden.

Den heranfahrenden Zügen fehlte daraufhin das entsprechende Go-Signal zur Durchfahrt - weshalb sie vor der Schranke warten mussten und sich dadurch immer wieder verspäteten.