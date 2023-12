Erstes Dezember-Wochenende in Leipzig: Das alles könnt Ihr abseits des Weihnachts-Marktes erleben

Was man abseits der zahlreichen Weihnachtsmärkte noch so am Wochenende in Leipzig erleben kann, erfahrt Ihr in den TAG24-Highlights:

Von Annika Rank

Leipzig - Das Jahr 2023 befindet sich in seinen letzten Zügen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es langweilig wird. Was man abseits der zahlreichen Weihnachtsmärkte noch an diesem Wochenende in Leipzig erleben kann, erfahrt Ihr in den TAG24-Highlights:

Partys am Samstag

We Are The 90s – Back For Good!: Die Moritzbastei lockt 90s Kids und alle anderen Fans von Hits wie "Die Da!?!" oder "Mmmbob" ab 23 Uhr in ihre legendären Räumlichkeiten. Auf zwei verschiedenen Dancefloors kann man entweder zu den besten Rave- und Dance-Hits oder Rock- und Alternative-Songs abgehen. Das Outfit-Motto lautet "Seid die Helden auf dem Tanzfloor!". Die Party beginnt um 23 Uhr, Tickets sind für 9 bzw. 7 Euro erhältlich. 15 Jahre A DESIGN FOR LIFE – Indieshots! Ebenfalls um 23 Uhr öffnen sich die Türen von Ilses Erika, um zu besten Indie- und Alternative-Hits abzufeiern. Das Berliner DJ-Duo A Design for Life heizt den Gästen dabei ordentlich ein. Tickets erhaltet Ihr an der Abendkasse, seid also schnell! EISDISCO im Eiszirkus Leipzig: Wer Party mit Sport verbinden will, sollte zwischen 20.30 und 0 Uhr unbedingt mal im Eiszirkus Leipzig vorbeischauen. Denn mit der passenden musikalischen Begleitung kann man sich hier für 5 Euro Schlittschuhe ausleihen und nach Herzenslust übers Eis gleiten. Snacks und Getränke sind ebenfalls vor Ort erhältlich. Ein Ticket an der Abendkasse oder online kostet 10 Euro.

Im Leipziger Eiszirkus kann man Party- und Schlittschuhspaß verbinden. © 123rf/radnatt

Ausstellung am Sonntag

Hobbyzocker aufgepasst! Unter dem Motto "50 Jahre Videospiel" hat das Berggut Leipzig-Holzhausen eine Ausstellung auf die Beine gestellt, die den Besuchern eine Reise in die Gaming-Vergangenheit bietet. Von Tetris über Snake bis hin zu Call of Duty und Co. - die krasse Entwicklung der Branche wird hier sichtbar gemacht. Noch bis zum 14. Januar werden dort zahlreiche Spielkonsolen des Sammlers René Meyer ausgestellt, an denen man sich auch gerne selbst versuchen darf. Los geht's um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl wird mit dem traditionellen Berggut-Stollen gesorgt.

In Holzhausen können Besucher des Berggutes die Geschichte der Videospiele erleben. (Symbolbild) © 123rf/mehaniq

Offene Winterwerkstatt am Samstag

Wer noch keine Weihnachtsgeschenke hat und gerne selbst aktiv werden würde, kann dies zwischen 15 und 18 Uhr in der Kulturwerkstatt KAOS in Alt-Lindenau tun. Hier ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Egal, ob Schnitzen, Malen, Drucken oder Fotografieren - die Werkstatt hat genug Material in petto, um allen Vorstellungen gerecht zu werden. Im angrenzenden Theatersaal können die Teilnehmer danach zur Entspannung noch weihnachtlichen Geschichten lauschen oder Kostüme aus dem Fundus erwerben. Dazu werden frische Waffeln und Punsch serviert. Der Eintritt ist kostenlos.

In der Winterwerkstatt können Jung und Alt kreativ werden. (Symbolbild) © 123rf/garrykosoff

Rassegeflügelausstellung am Samstag und Sonntag

Zum inzwischen schon 127. Mal findet an diesem Wochenende die Leipziger Rassegeflügelausstellung auf der Neuen Messe statt. Züchter aus ganz Deutschland stellen dort ihre schönsten Hühner, Enten und Tauben zur Schau. Dabei wird man auch den Blick auf seltene Arten erhaschen können. Auch der An- und Verkauf einzelner Tiere soll möglich sein. Wer dem Event mit den mehr als 20.000 Tieren beiwohnen will, kann das an beiden Tagen ab 8 Uhr tun. Tageskarten kann man vor Ort für 10 Euro erwerben, Kinder unter 14 Jahren kommen kostenlos rein.

Auch Sächsische Mönchtauben werden am Wochenende auf der Neuen Messe zu sehen sein. © Patricia Bartos/dpa

Winter Lights Christmas Tour 2023 am Samstag

Noch bis zum 7. Januar präsentiert das Leipziger Kunstkraftwerk an jedem Wochenende ein fulminantes Winterwunderland. In den Hallen und im Keller werden verschiedene Ausstellungsstücke von Künstlern aus aller Welt zu sehen sein. So soll mit "Figuren, Schriften, Licht und Farben" gespielt werden, um außergewöhnliche Erlebnisse für die Besucher zu bieten. Auch im Lichtgarten wartet eine Installation. Sollte es Euch während des Umschauens kalt werden, gibt es vor Ort zum Glück Glühwein und weihnachtliches Streetfood, mit dem Ihr Euch wieder aufwärmen könnt. Eintrittskarten erhaltet Ihr online für 10 Euro.



Die "Winter Lights Christmas Tour 2023" im Kunstkraftwerk zeigt besondere weihnachtliche Kunst. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche