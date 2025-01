27.01.2025 10:52 2.021 130.000 Euro Schaden! Feuerteufel brennen Superblitzer in Leipzig an

In Leipzig wurde Sonntagnacht ein mobiler Blitzer in Brand gesetzt. Der Schaden hat es in sich!

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Das wird teuer. In Leipzig wurde Sonntagnacht ein mobiler Superblitzer in Brand gesetzt. Der Schaden hat es in sich! Die Kripo hat ihre Ermittlungen aufgenommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier Um 3.20 Uhr bekam die Polizei Meldung von dem brennenden Anhänger in der Wundtstraße. Sofort machten sich die Beamten zusammen mit der Feuerwehr auf den Weg zu dem Brand in stadteinwärtiger Richtung. Nachdem die Flammen gelöscht wurden, war schnell klar, dass hier ein oder mehrere Brandstifter am Werk gewesen sein müssen. Leipzig Feuerwehreinsatz Kleingartensheriff erlebt Brand im eigenen Verein: "Zum Glück wurde niemand verletzt" "Dieser Enforcement Trailer wurde vermutlich durch das Anzünden von mehreren Autoreifen in Brand gesetzt", bestätigte Polizeisprecher Michael Schwerinsky auf TAG24-Anfrage. Bei Tageslicht ist das volle Ausmaß zu erkennen. © NEWS5 / Christian Grube Ersten Schätzungen zufolge soll der Sachschaden bei satten 130.000 Euro liegen! Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den oder die Schuldigen zu finden.

