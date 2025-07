22.07.2025 07:46 Leerstehende Villa brennt nachts lichterloh

Am Montagabend stand der Dachstuhl eines leerstehendes Haus in Colditz in Flammen. Die Einsatzkräfte rückten aus, um den Brand zu löschen.

Von Tamina Porada

Colditz - Am Montagabend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Dachstuhlbrand nach Colditz im Landkreis Leipzig gerufen. Eine leerstehende Villa stand in Flammen. Alles in Kürze Leerstehende Villa in Colditz brennt nachts.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 23:10 Uhr gerufen.

Dachstuhlbrand in der Lastauerstraße.

Keine Verletzten, da das Haus unbewohnt war.

Polizei ermittelt zur Brandursache. Mehr anzeigen Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand erst nur von außen löschen. © Sören Müller/Medienportal Grimma Wie die Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage mitteilt, wurde der Brand gegen 23.10 Uhr gemeldet. Im Bereich der Lastauerstraße brannte aus bisher unbekannten Gründen der Dachstuhl eines leerstehenden Hauses. Das Feuer geschah in der Nähe des Areals des ehemaligen Europahauses, das 2013 abgebrannt war. Leipzig Feuerwehreinsatz Feuer in Leipziger Hochhaus: Wohnung ohne Strom Leipzig Feuerwehreinsatz Großer Feldbrand nahe Leipzig: Mähdrescher brennt aus, riesiger Schaden Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, stand beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte das Haus bereits so stark in Flammen, dass der Brand nur von außen gelöscht werden konnte. Eine Drehleiter kam zum Einsatz, um den Dachstuhlbrand zu löschen. © Sören Müller/Medienportal Grimma Die Colditzer Feuerwehr wurde demnach unterstützt durch Kameraden aus Zschadraß, Grimma und Bad Lausick. Zusammen konnten sie den Brand vollständig ablöschen. Da das Haus unbewohnt war, gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bestimmt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Sören Müller/Medienportal Grimma