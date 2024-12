20.000 Euro Schaden nach Brand in Geschäft im Leipziger Norden

Leipzig - Nach einem großen Feuerwehreinsatz am Abend des 1. Advent auf der Georg-Schumann-Straße sind die Ausmaße des Schadens nun bekannt.

Im Erdgeschoss eines Gebäudes an der Georg-Schumann-Straße brannte es am Sonntagabend. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Leipziger Polizei am heutigen Montag mitteilte, wird der Sachschaden auf circa 20.000 Euro geschätzt.

"Das Geschäft wurde durch das Feuer beschädigt und kann derzeit nicht mehr genutzt werden", so Polizeisprecherin Berit Wünscher.

Am Sonntag waren die Einsatzkräfte um 18.20 Uhr auf die Georg-Schumann-Straße an der Ecke zur Breitenfelder Straße alarmiert worden, weil ein Feuer in einem Geschäft ausgebrochen war.

Vorsorglich hatten die Kameraden der Feuerwehr die über dem Laden wohnenden Bewohner des Mehrfamilienhauses evakuiert. Diese konnten nach Ende der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte gab es keine.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Brandursachenermittler kommt am Montag zum Einsatz.