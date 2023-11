15.11.2023 12:16 25-Meter-Baum im Landkreis Leipzig brennt: Polizei ermittelt

Wer tut so etwas? Ein brennender Baum hat am Dienstagabend in Colditz (Landkreis Leipzig) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Von Carolina Neubert

Colditz - Wer tut so etwas? Ein brennender Baum hat am Dienstagabend in Colditz (Landkreis Leipzig) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Abendliche Löscharbeiten im Landkreis Leipzig: In Colditz wurde eine 25-Meter-Eiche in Brand gesetzt. © Medienportal-Grimma Wie die Polizei Leipzig am Mittwoch mitteilte, setzten Unbekannte die etwa 25 Meter hohe Eiche am Mulderadweg gegen 18.20 Uhr in Brand. Wie, sei derzeit noch unklar. Schlimmeres konnte glücklicherweise verhindert werden: Die Freiwillige Feuerwehr habe den Brand im Inneren des Baums gelöscht und so ein Übergreifen auf andere Pflanzen abgewendet. In dem Fall werde nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

Titelfoto: Medienportal-Grimma